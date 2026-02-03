Massimo Cantini Parrini veste la cerimonia di apertura delle Olimpiadi I dettagli? La mia mania

Massimo Cantini Parrini ha scelto di vestire la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo stilista ha spiegato che per lui i dettagli sono fondamentali, e si vede. La sua attenzione si è tradotta in un look che ha attirato subito l’attenzione di tutti, tra critiche e complimenti. I giochi sono appena iniziati e già si parla molto di come si presentano. La moda italiana si mette in mostra sotto gli occhi del mondo, e Cantini Parrini si conferma protagonista.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Il look delle cerimonie di apertura delle Olimpiadi è sempre sotto massima osservazione, figuriamoci se i giochi si tengono nel Paese della moda. Ecco perché il “costume designer” della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 26 in programma venerdì 6 febbraio non è un nome qualsiasi, ma un peso. massimo del settore, nomen omen. Massimo Cantini Parrini, uno dei più importanti costumisti in attività, pluripremiato per i suoi importanti lavori per il cinema e la televisione. A Milano attesa per i Giochi, Mattarella invoca la tregua olimpica Una carriera ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massimo Cantini Parrini veste la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. “I dettagli? La mia mania” Approfondimenti su Olimpiadi Apertura Anche Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: sarà sul palco in una "veste inedita" Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapere La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Apertura Massimo Cantini Parrini veste la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. I dettagli? La mia maniaIl celebre costumista fiorentino, pluripremiato per i suoi lavori per il cinema e la tv, è il costume designer ufficiale. Per arrivare al capo finito ci sono grossi passaggi di tempo e di manualità ... lanazione.it Da Jolie-Callas al giovane Mussolini, Massimo Cantini Parrini veste il cinema e la tvFirenze, 7 gennaio 2025 – Vestire la Maria Callas degli ultimi giorni, alla fine degli anni Settanta, e il giovane Benito Mussolini dei primi anni Venti. Capriole concettuali alle quali i costumisti ... lanazione.it Direttore: Stefano Montanari Regia: Daniele Luchetti Regista collaboratrice: Alessandra Premoli Scene: Alessandro Camera Costumi: Massimo Cantini Parrini Disegno luci: Marco Filibeck Coreografie: Florence Bas In coproduzione con Teatro Massimo Paler - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.