La notizia che Fedez sarà di nuovo papà ha fatto rapidamente il giro del gossip. La coppia ha confermato la gravidanza di Giulia Honegger, ma resta il mistero sul sesso del bambino. La domanda “Maschio o femmina?” tiene banco tra i fan, mentre i sospetti e le indiscrezioni aumentano. Intanto, i paparazzi sono già in agguato, pronti a scattare le prime foto della coppia in attesa.

Nel mondo del gossip basta un dettaglio per far partire la sirena: e in queste settimane attorno a Fedez e alla sua compagna Giulia Honegger i sussurri sono diventati quasi un coro. L’ipotesi? Una gravidanza che, se fosse vera, trasformerebbe il rapper in papà per la terza volta. Ovviamente si naviga nel regno del “pare”, “si dice”, “lo giurano gli amici degli amici”. Però la voce continua a rimbalzare, alimentata da piccoli indizi e da chi di indiscrezioni vive (e spesso ci azzecca). E quando il tam tam non si ferma. qualcosa da raccontare c’è sempre. Il punto è che dopo Leone e Vittoria (nati dal matrimonio con Chiara Ferragni), l’idea di un nuovo arrivo in famiglia accende la curiosità di tutti: fan, haters e persino chi dice “io il gossip non lo seguo” mentre lo segue eccome. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Maschio o femmina?". Fedez ancora papà, la scoperta sulla gravidanza della nuova fidanzata

Fedez si prepara a diventare papà per la terza volta.

Fedez e Giulia Honegger sono al centro delle ultime voci di gossip.

