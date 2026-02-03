Martina Valcepina | dall' infortunio al ruolo di protagonista nella cerimonia d' apertura delle Olimpiadi

Martina Valcepina si prepara a tornare sotto i riflettori. Dopo un grave infortunio alle Europei di Tilburg, sembrava che la sua carriera fosse compromessa. Invece, la scorsa notte, è salita sul ghiaccio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, dimostrando di non aver mollato. La sua presenza ha sorpreso molti, e ora tutti aspettano di vederla in azione, sperando che possa riprendersi al più presto e tornare a gareggiare.

Il gravissimo infortunio subito poche settimane fa agli Europei di Tilburg, le ha tolto la possibilità di prendere parte, da atleta, alla quinta edizione dei Giochi olimpici invernali e di andare a caccia di una medaglia sul ghiaccio con cui arricchire il suo già prestigioso palmares.

