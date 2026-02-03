Sono stati annunciati i dieci portabandiera che sfileranno alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma venerdì 6 febbraio. Tra loro anche Martina Valcepina, che purtroppo ha avuto una brutta sfortuna. Manca ormai poco all’inizio delle competizioni, e l’attesa cresce tra gli atleti e i tifosi.

Quando mancano ormai pochi giorni all’assegnazione delle prime medaglie, sono stati annunciati i dieci nomi che avranno l’onore di portare la bandiera olimpica durante la cerimonia inaugurale dei XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma nella serata di venerdì 6 febbraio. L’elenco è stato stilato dal CIO e da Fondazione Milano Cortina 2026, selezionando atleti ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà. La bandiera olimpica, contraddistinta da cinque cerchi intrecciati su uno sfondo bianco che rappresentano l’unione dei cinque continenti e l’incontro tra atlete e atleti di tutto il mondo in occasione dei Giochi, sfilerà nei due luoghi principali della cerimonia d’apertura: allo stadio San Siro di Milano e tra le strade del centro di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Annunciati i 10 portabandiera per le cerimonie d’apertura delle Olimpiadi: c’è anche la sfortunata Martina Valcepina

Durante i Campionati Europei di Tilburg, la nazionale italiana di short track ha conquistato otto medaglie, ma la competizione è stata segnata da una notizia negativa: l’infortunio grave di Martina Valcepina.

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

