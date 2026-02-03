Martina uccisa dall' ex a colpi di pietra Ma per la Procura non c' è stata crudeltà

La procura ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa a sassate dall’ex fidanzato. Secondo gli inquirenti, la scena si è conclusa senza troppa violenza, anche se il fatto resta tragico. L’assassino ha colpito Martina con pietre, ma per i magistrati non c’è stata crudeltà nel gesto. La famiglia della ragazza si chiede ancora come sia potuto succedere e aspetta giustizia.

Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a sassate a 14 annni dall'ex fidanzato per un abbraccio mancato. Per il 19enne Alessio Tucci si avvicina il processo per omicidio volontario, ma senza l'aggravante della crudeltà. Il delitto avvenne il 26 maggio del 2025 ad Afragola (Napoli). Il corpo di Martina venne trovato due giorni dopo in un edificio adiacente al complesso sportivo, sotto un cumulo di rifiuti. Alle ricerche aveva partecipato anche il ragazzo, fingendosi estraneo e preoccupato, salvo poi confessare di averla ammazzata colpendola in testa con una pietra dopo un abbraccio rifiutato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Martina uccisa dall'ex a colpi di pietra. Ma per la Procura non c'è stata crudeltà Approfondimenti su Martina Carbonaro Martina, la beffa finale: «Uccisa a colpi di pietra: ma non ci fu crudeltà» La morte di Martina, la ragazza di 14 anni uccisa con colpi di pietra, lascia molti dubbi. Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro: «Uccisa dall’ex fidanzato per futili motivi». Ma cade l’aggravante della crudeltà La procura di Napoli ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa ad Afragola lo scorso maggio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Martina Carbonaro Argomenti discussi: Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni: caduta l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà; Femminicidio Martina Carbonaro, indagini chiuse: cade l’aggravante della crudeltà; Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro: Uccisa dall'ex fidanzato per futili motivi. Ma cade l'aggravante della crudeltà. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltàEsclusa l'aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex Alessio Tucci ad Afragola; la Procura ha chiuso ... fanpage.it Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, caduta l’aggravante della crudeltà: Non c’è stato accanimentoAfragola, la ragazzina assassinata a colpi di pietra in un edificio abbandonato. Alessio Tucci cercò di sviare le indagini partecipando alle ricerche: è accusato di omicidio volontario con quattro agg ... quotidiano.net La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Nell’atto di conclusione delle indagini è caduta l’aggravante della crudeltà, inizialmente ipotizzata - facebook.com facebook Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro: «Uccisa dall'ex fidanzato per futili motivi». Ma cade l'aggravante della crudeltà x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.