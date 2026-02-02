Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro | Uccisa dall’ex fidanzato per futili motivi Ma cade l’aggravante della crudeltà

La procura di Napoli ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa ad Afragola lo scorso maggio. Secondo gli investigatori, l’omicidio non sarebbe stato compiuto con crudeltà, ma si sarebbe trattato di un gesto legato a motivi futili. L’ex fidanzato di Martina, Alessio Tucci, 19 anni, ora rischia di affrontare un processo senza l’aggravante della crudeltà.

Secondo la procura di Napoli, il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, non è stato commesso con crudeltà. L'aggravante, inizialmente contestata dagli inquirenti, non figura nell'atto con il quale è stato comunicato all'avvocato dell'ex fidanzato di Carbonaro la chiusura delle indagini, un atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio per il 19enne. Le aggravanti contestate dai pm. Nelle scorse ore, la procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio della 14enne, contestando all'ex fidanzato Tucci, reo confesso, l' omicidio volontario pluriaggravato.

