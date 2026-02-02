Martina la beffa finale | Uccisa a colpi di pietra | ma non ci fu crudeltà

La morte di Martina, la ragazza di 14 anni uccisa con colpi di pietra, lascia molti dubbi. La procura ha escluso l’aggravante della crudeltà, anche se l’episodio resta brutale. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo realmente, mentre i familiari si chiedono come sia potuto accadere.

Quindi, non c'è stata crudeltà. O meglio: non è ravvisabile l'aggravante della crudeltà. Nel colpire diverse volte con una pietra una ragazzina di 14 anni, che si fidava ciecamente del suo ex fidanzato, non sarebbe ravvisabile l'aggravante della crudeltà. Detto alla luce degli atti: nel lasciare a terra in fin di vita una ragazzina di 14 anni, per chissà quanti minuti, fino a seppellirla con un armadio, per poi lasciare il posto nel tentativo di cancellare le tracce, non è possibile ipotizzare l'aggravante più pesante, ai fini della valutazione di un delitto di sangue. È questa la ricostruzione del pm della Procura di Napoli nord, nel notificare l'avviso di chiusa inchiesta a carico di Alessio Tucci, il 19enne accusato di aver ucciso la sua ex Martina Carbonaro. Approfondimenti su Martina ritrovata Chiuse le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro: «Uccisa dall'ex fidanzato per futili motivi». Ma cade l'aggravante della crudeltà La procura di Napoli ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa ad Afragola lo scorso maggio. Martina Carbonaro uccisa a 14 anni: cade l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato Questa mattina, la procura di Napoli ha deciso di non applicare l'aggravante della crudeltà all'omicidio di Martina Carbonaro.

