Arese parte forte | record italiano indoor nel miglio all’esordio stagionale

Arese inaugura la stagione con un record italiano indoor nel miglio a Padova. Pietro corre forte e conquista il miglior tempo mai registrato in Italia sotto il tetto delle mura indoor. Nel frattempo, Filippo Tortu si ferma ai 60 metri a Magglingen a causa di un problema fisico. La corsa italiana inizia con alti e bassi, ma il debutto di Arese fa già parlare di sé.
Subito un primato nazionale per Pietro Arese, che a Padova migliora il record indoor del miglio. Giornata diversa per Filippo Tortu, costretto a fermarsi nei 60 metri a Magglingen per un problema fisico. La stagione indoor dell’atletica italiana si apre con un segnale importante. Pietro Arese firma il nuovo record italiano indoor del miglio, correndo in 3:54.64 sulla pista di Padova e migliorando il precedente primato di 3:55.71 stabilito tre anni fa, il 29 gennaio 2023, sempre nello stesso impianto. Un progresso netto, superiore al secondo, che conferma l’ottimo stato di forma del mezzofondista delle Fiamme Gialle, all’esordio stagionale.🔗 Leggi su Sportface.it
Kelly Doualla riparte da Parigi: quarto posto all'esordio stagionale nel World Indoor Tour
Kelly Doualla torna in scena a Parigi, chiudendo al quarto posto nei 60 metri alla sua prima prova del World Indoor Tour.
