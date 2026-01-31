Arese parte forte | record italiano indoor nel miglio all’esordio stagionale

Da sportface.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arese inaugura la stagione con un record italiano indoor nel miglio a Padova. Pietro corre forte e conquista il miglior tempo mai registrato in Italia sotto il tetto delle mura indoor. Nel frattempo, Filippo Tortu si ferma ai 60 metri a Magglingen a causa di un problema fisico. La corsa italiana inizia con alti e bassi, ma il debutto di Arese fa già parlare di sé.

Subito un primato nazionale per Pietro Arese, che a Padova migliora il record indoor del miglio. Giornata diversa per Filippo Tortu, costretto a fermarsi nei 60 metri a Magglingen per un problema fisico. La stagione indoor dell’atletica italiana si apre con un segnale importante. Pietro Arese firma il nuovo record italiano indoor del miglio, correndo in 3:54.64 sulla pista di Padova e migliorando il precedente primato di 3:55.71 stabilito tre anni fa, il 29 gennaio 2023, sempre nello stesso impianto. Un progresso netto, superiore al secondo, che conferma l’ottimo stato di forma del mezzofondista delle Fiamme Gialle, all’esordio stagionale.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Arese Miglio

Pietro Arese strapazza il record italiano del miglio! E Casoni toglie un primato a… Stefano Mei

Pietro Arese rompe il primato italiano del miglio in sala.

Kelly Doualla riparte da Parigi: quarto posto all’esordio stagionale nel World Indoor Tour

Kelly Doualla torna in scena a Parigi, chiudendo al quarto posto nei 60 metri alla sua prima prova del World Indoor Tour.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Arese Miglio

arese parte forte recordArese parte forte: record italiano indoor nel miglio all’esordio stagionaleSubito un primato nazionale per Pietro Arese, che a Padova migliora il record indoor del miglio. Giornata diversa per Filippo Tortu, costretto a fermarsi nei 60 ... sportface.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.