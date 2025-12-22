Marta Zenoni vince l’Eset Cross a Milano gran miglioramento di Del Buono nella mezza si rivede Faniel

Marta Zenoni ha vinto l’Eset Cross Challenge andato in scena al Parco Monte Stella di Milano, imponendosi sui cinque chilometri a una settimana di distanza dal titolo conquistata in staffetta agli Europei riservati alla corsa campestre. Sui pratoni del capoluogo lombardo, l’azzurra ha ben gestito il ritmo in una giornata senza pioggia e con temperature mite per la stagione, completando il tracciato filante con il tempo di 16:43. Alle sue spalle si sono piazzate Margherita Vignolo (16:54), Chiara Spagnoli (16:58) ed Elena Ribigini (16:59). La gara maschile si è risolta negli ultimi cinquecento metri, con il successo di Enrico Vecchi in 14:09 davanti a Yassin Bouih (14:13) e al cinese Yu Shuiqing (14:22). 🔗 Leggi su Oasport.it

