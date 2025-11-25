Marshalls trailer mostra kayce dutton come il dutton più triste dopo yellowstone
La nuova serie Y: Marshals si presenta come un’evoluzione del celebre universo ideato da Taylor Sheridan, offrendo un’interpretazione intensa e drammatica del personaggio di Kayce Dutton. Con una data di debutto prevista per il 1° marzo 2026, questa produzione si configura come uno degli eventi televisivi più attesi del prossimo anno, trasmesso su CBS. Il trailer ufficiale, pubblicato recentemente, evidenzia un Kayce Dutton interpretato da Luke Grimes al suo massimo in chiave action, ma anche come il membro più complesso e tormentato della famiglia Dutton post- Yellowstone. le caratteristiche principali di Y: Marshals. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
