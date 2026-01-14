ARC Raiders supera i 12 milioni di copie vendute Embark ringrazia i fan con un oggetto gratis

ARC Raiders ha superato i 12 milioni di copie vendute, consolidando la sua posizione nel settore dei giochi multiplayer. Embark Studios ha comunicato ufficialmente questo risultato, ringraziando i fan per il supporto. Questo traguardo riflette l’interesse crescente verso lo sparatutto PvPvE, che continua a essere apprezzato da un vasto pubblico. Embark ha inoltre annunciato un omaggio speciale per i giocatori come segno di riconoscimento per la loro fedeltà.

ARC Raiders continua a macinare numeri impressionanti e raggiunge un nuovo traguardo commerciale. Embark Studios ha annunciato ufficialmente che lo sparatutto PvPvE ha superato i 12 milioni di copie vendute dalla sua uscita. Un risultato ottenuto in poco più di due mesi, che conferma l’impatto del gioco sul mercato. Per celebrare l’evento, gli sviluppatori hanno deciso di ringraziare direttamente la community. Tutti i giocatori possono infatti ottenere un oggetto celebrativo gratuito. Secondo i dati comunicati dallo studio, ARC Raiders aveva già mostrato segnali di grande forza nelle prime settimane. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ARC Raiders supera i 12 milioni di copie vendute, Embark ringrazia i fan con un oggetto gratis Leggi anche: ARC Raiders ha venduto 12 milioni di copie in appena 2 mesi, per un report Leggi anche: Embark studios rivela dettagli aggiornamento di arc raiders north line e stella montis La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ARC Raiders già corteggiato per cinema e TV: Embark Studios pensa a un adattamento; ARC Raiders supera i 12 milioni di copie vendute, e stabilisce nuovi record; ARC Raiders supera i 12 milioni di copie: un trionfo per Embark Studios; ARC Raiders supera 12,4 milioni di copie vendute. ARC Raiders supera quota 12 milioni di copie vendute in soli due mesi e mezzo - Nexon ha annunciato che lo sparatutto a estrazione sviluppato da Embark Studios ha raggiunto 12,4 milioni di copie vendute in app ... it.ign.com

Arc Raiders: 12 milioni di copie vendute in meno di tre mesi, un successo travolgente - Arc Raiders continua a conquistare i giocatori: lo sparatutto multiplayer di Embark Studios supera i 12 milioni di copie vendute. vgmag.it

ARC Raiders ha superato un nuovo traguardo di vendite e ringrazia i giocatori con un bonus - ARC Raiders continua la sua corsa e ha superato un altro impressionante traguardo di vendite: per l'occasione, Embark Studios ha distribuito un oggetto celebrativo gratis per tutti. msn.com

Complimenti ai ragazzi di Embark Software! https://gametimers.it/arc-raiders-supera-i-12-milioni-di-copie-vendute-e-stabilisce-nuovi-record/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.