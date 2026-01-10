Detroit | Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute

Da game-experience.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Detroit: Become Human ha raggiunto un nuovo importante traguardo, superando i 15 milioni di copie vendute a livello globale su PlayStation 4 e PC. Questo risultato testimonia la costante popolarità del titolo e il suo ruolo significativo nel panorama videoludico contemporaneo. Quantic Dream conferma così l’interesse e l’apprezzamento dei giocatori per questa opera narrativa interattiva.

Quantic Dream ha annunciato un nuovo importante traguardo per Detroit: Become Human, che ha ora superato i 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo su piattaforme PlayStation 4 e PC, a conferma dell’impatto duraturo del titolo. Grazie a una combinazione distintiva di narrazione cinematografica e scelte guidate dal giocatore, il gioco ha contribuito a ridefinire le aspettative per le esperienze narrative, riaffermando la visione creativa di Quantic Dream e il suo impegno di lunga data nella realizzazione di opere interattive significative ed emotivamente intense. Detroit: Become Human immerge i giocatori in un mondo di un futuro prossimo in cui la tecnologia ha raggiunto un livello tale da rendere onnipresenti androidi dall’aspetto umano. 🔗 Leggi su Game-experience.it

detroit become human ha superato i 15 milioni di copie vendute

© Game-experience.it - Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute

Leggi anche: Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è già un successo: ha superato i 2 milioni di copie vendute

Leggi anche: 200mila copie vendute in 15 minuti: L’amante di Lady Chatterley fece impazzire la Gran Bretagna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute; Detroit: Become Human ha superato un altro importante traguardo di vendite; Detroit Become Human supera i 15 milioni: un successo senza precedenti per Quantic Dream; Detroit: Become Human è stato un grande successo per Quantic Dream.

detroit become human haDetroit Become Human supera i 15 milioni: un successo senza precedenti per Quantic Dream - Detroit Become Human celebra il traguardo di oltre 15 milioni di copie vendute dal 2018, confermandosi un successo per Quantic Dream. msn.com

detroit become human haQuantic Dream celebra il successo di Detroit: Become Human, ma nulla su Star Wars: Eclipse - Scopri i dettagli sul record, il nuovo MOBA Spellcasters Chronicles e le ultime novità sullo sviluppo di Star Wars Ecl ... q-gin.info

detroit become human haDetroit: Become Human ha venduto quasi 1 milione di copie su Steam durante i saldi invernali, spingendo le vendite totali oltre i 7 milioni sulla piattaforma - Secondo i nuovi dati condivisi da Alinea Analytics, Detroit: Become Human, che ha più di sette anni, ha registrato un enorme incremento delle vendite durante gli Steam Winter Sale che si sono svolti d ... notebookcheck.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.