Detroit | Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute

Detroit: Become Human ha raggiunto un nuovo importante traguardo, superando i 15 milioni di copie vendute a livello globale su PlayStation 4 e PC. Questo risultato testimonia la costante popolarità del titolo e il suo ruolo significativo nel panorama videoludico contemporaneo. Quantic Dream conferma così l’interesse e l’apprezzamento dei giocatori per questa opera narrativa interattiva.

Quantic Dream ha annunciato un nuovo importante traguardo per Detroit: Become Human, che ha ora superato i 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo su piattaforme PlayStation 4 e PC, a conferma dell’impatto duraturo del titolo. Grazie a una combinazione distintiva di narrazione cinematografica e scelte guidate dal giocatore, il gioco ha contribuito a ridefinire le aspettative per le esperienze narrative, riaffermando la visione creativa di Quantic Dream e il suo impegno di lunga data nella realizzazione di opere interattive significative ed emotivamente intense. Detroit: Become Human immerge i giocatori in un mondo di un futuro prossimo in cui la tecnologia ha raggiunto un livello tale da rendere onnipresenti androidi dall’aspetto umano. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute Leggi anche: Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è già un successo: ha superato i 2 milioni di copie vendute Leggi anche: 200mila copie vendute in 15 minuti: L’amante di Lady Chatterley fece impazzire la Gran Bretagna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Detroit: Become Human ha superato i 15 milioni di copie vendute; Detroit: Become Human ha superato un altro importante traguardo di vendite; Detroit Become Human supera i 15 milioni: un successo senza precedenti per Quantic Dream; Detroit: Become Human è stato un grande successo per Quantic Dream. Detroit Become Human supera i 15 milioni: un successo senza precedenti per Quantic Dream - Detroit Become Human celebra il traguardo di oltre 15 milioni di copie vendute dal 2018, confermandosi un successo per Quantic Dream. msn.com

Quantic Dream celebra il successo di Detroit: Become Human, ma nulla su Star Wars: Eclipse - Scopri i dettagli sul record, il nuovo MOBA Spellcasters Chronicles e le ultime novità sullo sviluppo di Star Wars Ecl ... q-gin.info

Detroit: Become Human ha venduto quasi 1 milione di copie su Steam durante i saldi invernali, spingendo le vendite totali oltre i 7 milioni sulla piattaforma - Secondo i nuovi dati condivisi da Alinea Analytics, Detroit: Become Human, che ha più di sette anni, ha registrato un enorme incremento delle vendite durante gli Steam Winter Sale che si sono svolti d ... notebookcheck.it

Detroit: Become Human è stato un grande successo per Quantic Dream dlvr.it/TQFsW3 #DetroitBecomeHuman #QuanticDream #Videogiochi #Successo #GiocoDelAnno x.com

Detroit: Become Human supera i 15 milioni di copie vendute, un traguardo importante per Quantic Dream. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.