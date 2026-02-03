Maria Rita Parsi cosa ha fatto in vita per i minori | il ' Movimento Bambino' la Carta di Alba e la Psicoanimazione

Maria Rita Parsi ha dedicato la vita ai bambini. È conosciuta per aver fondato il Movimento Bambino e aver contribuito alla creazione della Carta di Alba. Psicologa, psicopedagogista e docente, ha lavorato a fianco dei minori in vari ruoli, scrivendo libri e intervenendo su temi legati alla crescita e al benessere dei più piccoli. La sua carriera si è sempre concentrata sul miglioramento delle condizioni dei bambini e sulla promozione di metodi come la Psicoanimazione.

Psicologa, psicopedagogista, psicoterapeuta, docente universitaria, saggista, giornalista pubblicista e scrittrice. Maria Rita Parsi, scomparsa a Roma all'età di 78 anni, era tutto questo, ma era soprattutto la 'paladina' dei diritti di bambini e adolescenti, una causa alla quale ha dedicato la sua esistenza. Una morte improvvisa che ha colpito tutti. Ex componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, ha al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. 🔗 Leggi su Leggo.it

