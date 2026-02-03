Maria Rita Parsi cosa ha fatto in vita per i minori | il ' Movimento Bambino' la Carta di Alba e la Psicoanimazione

Maria Rita Parsi ha dedicato la vita ai bambini. È conosciuta per aver fondato il Movimento Bambino e aver contribuito alla creazione della Carta di Alba. Psicologa, psicopedagogista e docente, ha lavorato a fianco dei minori in vari ruoli, scrivendo libri e intervenendo su temi legati alla crescita e al benessere dei più piccoli. La sua carriera si è sempre concentrata sul miglioramento delle condizioni dei bambini e sulla promozione di metodi come la Psicoanimazione.

Psicologa, psicopedagogista, psicoterapeuta, docente universitaria, saggista, giornalista pubblicista e scrittrice. Maria Rita Parsi, scomparsa a Roma all'età di 78 anni, era tutto questo, ma era soprattutto la 'paladina' dei diritti di bambini e adolescenti, una causa alla quale ha dedicato la sua esistenza. Una morte improvvisa che ha colpito tutti. Ex componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, ha al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.

Maria Rita Parsi, una donna libera: il marito, la verità sul fratello famoso e la scelta sui figliMaria Rita Parsi aveva un marito e dei figli? Ma è vero che aveva un fratello famoso? Ecco cosa che c'è da sapere sulla sua vita privata. donnapop.it

MARIA RITA PARSI ADDIO Mi commuove questo abbandono così improvviso quanto doloroso. Proprio in questo momento in cui i bambini sono oggetto di attenzioni tossiche, vengono uccisi e molestati, sottovalutati ed esprimono come non mai una fatica - facebook.com facebook

