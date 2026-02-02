Minori morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita Parsi

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa che si occupava di tutela dell’infanzia. La professionista romana aveva dedicato la vita ad ascoltare e aiutare i bambini. La notizia della sua scomparsa ha colpito chi lavorava nel settore e le famiglie che si affidavano alle sue competenze.

Roma, 2 feb. (askanews) – Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta attiva nel campo della tutela dell’infanzia, è deceduta. La notizia è stata resa nota dal Giornale. Stamane, nel corso del programma di Rai 1, Storie Italiane – dove per anni la Parsi ha partecipato in qualità di ospite – la conduttrice Eleonora Daniele ha detto: “E’ arrivata questa notizia, io non so cosa dire, Maria Rita Parsi non era malata, a me sembra impossibile”. Poi ha aggiunto trattenendo con difficoltà l’emozione: “Io non riesco proprio a crederci”. Parsi era nata nel 1947 a Roma. Dal 2020 era componente esperta dell’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e, dal 2021, partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa europea contro povertà ed esclusione sociale dei più giovani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

