Chanel Elisabetta Caldera a capo delle Risorse Umane

Chanel annuncia la nomina di Elisabetta Caldera come nuova Global Chief People and Organization Officer. La sua nomina segna un importante passo nel rafforzamento delle strategie HR e organizzative del marchio, puntando a valorizzare il capitale umano e a promuovere un ambiente di lavoro innovativo e inclusivo a livello globale.

© Lettera43.it - Chanel, Elisabetta Caldera a capo delle Risorse Umane Chanel ha annunciato la nomina di Elisabetta Caldera come nuova Global Chief People and Organization Officer. A partire da gennaio subentrerà a Claire Isnard, che andrà in pensione dopo oltre 17 anni all’interno dell’azienda francese. Chi è Elisabetta Caldera. Caldera vanta un’esperienza pluriennale nel settore HR. Negli ultimi quattro anni è stata Head of Human Resources di Aegon, multinazionale assicurativa olandese. In precedenza, ha trascorso 17 anni in Vodafone Group, ricoprendo numerosi incarichi di rilievo nella gestione del personale. Prima ancora ha lavorato per sei anni in Alstom. Lettera43.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chanel arruola la direttrice Hr di Aegon - Elisabetta Caldera è stata nominata global chief people and organization officer della maison francese del lusso a partire da gennaio, in sostituzione di Claire Isnard. it.fashionnetwork.com

