Ugolini | Il ko con l’Udinese apre il fronte della discussione soprattutto sulla gestione delle risorse umane

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, si apre un dibattito sulla gestione delle risorse umane all’interno della squadra. Massimo Ugolini, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la partita sottolineando la prestazione di Zaniolo e mettendo in evidenza le questioni legate alla gestione del team. Un momento di riflessione per analizzare punti di forza e aree di miglioramento.

© Ilnapolista.it - Ugolini: «Il ko con l’Udinese apre il fronte della discussione soprattutto sulla gestione delle risorse umane» Massimo Ugolini a Sky Sport ha detto: «Vittoria meritata dell’Udinese, ottima la prestazione di Zaniolo. Il Napoli ha pagato le fatiche di coppa, la freschezza atletica ha fatto la differenza. Poi nel finale il Napoli ha sfiorato due volte il pareggio (con Lucca e Hojlund). Neres sotto tono, non sugli standard dell’ultimo periodo. Risultato giusto, c’è una statistica di cui non si può non tenere conto. Seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Se Lisbona poteva essere un passo falso, questa contro l’Udinese è una sconfitta apre il fronte della discussione soprattutto sulla gestione delle risorse umane dal punto di vista della tenuta fisica». Ilnapolista.it Le ultime di formazione per Udinese-Napoli: occhio a Vergara - facebook.com facebook