Marc Marquez torna col botto ed è il più veloce nel day-1 dei Test di Sepang Bagnaia e Bezzecchi lavorano sullo sviluppo

Dopo quasi quattro mesi di stop, Marc Marquez torna in pista a Sepang e fa subito segnare il miglior tempo nel primo giorno di test ufficiali MotoGP. Lo spagnolo, che si era infortunato alla spalla durante il Gran Premio d’Indonesia lo scorso ottobre, si mette alle spalle il dolore e si mette in mostra tra i piloti. Nel frattempo, Bagnaia e Bezzecchi si concentrano sullo sviluppo delle loro moto, lavorando su nuovi dettagli per la stagione che si avvicina.

Quasi quattro mesi dopo il brutto infortunio alla spalla riportato il 5 ottobre durante il Gran Premio d'Indonesia, Marc Marquez torna in grande stile ed è subito il più veloce nella prima giornata dei Test ufficiali MotoGP a Sepang, in preparazione del Motomondiale 2026. Il fuoriclasse catalano ha firmato il miglior tempo assoluto del day-1 sulla pista malese, lanciando un segnale significativo al resto della concorrenza verso la nuova stagione. 1'57?018 il crono registrato oggi dal nove volte campione iridato, lontano meno di sette decimi dal record ufficiale del circuito (1'56?333 di Bagnaia nel 2024), in attesa di aumentare ulteriormente il ritmo nei prossimi giorni.

