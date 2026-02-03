LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nel day-1 bene Bezzecchi e Marini Bagnaia concentrato sui long run

Marc Marquez ha dominato il primo giorno di test a Sepang, portando a casa il miglior tempo. Bezzecchi e Marini hanno fatto bene, restando nelle prime posizioni. Pecco Bagnaia si concentra sui long run, mantenendo un atteggiamento tranquillo e studiando le gomme. La giornata si è chiusa senza problemi, appuntamento domani alle prime luci italiane per il secondo giorno di prove.

11:09 Una battuta se la merita anche la Yamaha, con Fabio Quartararo che è riuscito un po' a tirarsi su in classifica (9°) negli ultimi scampoli di quest'oggi, dovendo però fare i conti con una caduta al mattino e un problema tecnico al pomeriggio. La sensazione che a Iwata abbiano molto su cui lavorare. Un aspetto che riguarda da vicino anche il rookie Toprak Razgatlioglu (campione del mondo di Superbike), che ha deciso di compiere il grande salto quest'anno.

Marc Marquez prende subito il comando nel primo giorno di test a Sepang, portando avanti le Honda.

Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

