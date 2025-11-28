Il Paradiso delle Signore raddoppia | oggi venerdì 28 novembre doppio appuntamento su Rai Uno

La notizia farà sicuramente la gioia dei tantissimi fans Il Paradiso delle Signore che oggi, venerdì 28 novembre, potranno trovare ad attenderli i loro beniamini in un maxi appuntamento su Rai Uno. La serie tv ambientata nel più grande magazzino milanese raddoppia, e ci regala due episodi. Il Paradiso delle Signore in onda con due episodi venerdì 28 novembre. Il Paradiso delle Signore raddoppierà l’appuntamento oggi, venerdì 28 novembre, per recuperare la puntata saltata lo scorso lunedì. Il 23 novembre infatti, la programmazione televisiva ha subito delle modifiche a causa dei funerali di Ornella Vanoni e delle elezioni regionali, dopo la chiusura dei seggi in Veneto, Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

