Emmanuel Tjeknavorian e la Nona | Una sinfonia senza compromessi Che interroga ancora l’umanità

Con la Nona Beethoven ruppe la tradizione per raggiungere l'immensità. Una rivoluzione: la musica non fu più come prima. All'Auditorium di Milano lunedì, martedì, mercoledì alle 20 e il primo gennaio alle 16 il maestro Emmanuel Tjeknavorian e l' Orchestra Sinfonica di Milano accompagnano gli ascoltatori verso il nuovo anno con la "Sinfonia n. 9 in Re minore per soli, coro e orchestra op. 125" di Ludwig van Beethoven, inno alla fratellanza, alla speranza e alla gioia. Protagonisti Benedetta Torre soprano, Laura Verrecchia mezzosoprano, Davide Tuscano tenore, Manuel Walser baritono, Massimo Fiocchi Malaspina Maestro del Coro.

Il concerto di Capodanno dell'Orchestra Sinfonica di Milano (e dove acquistare i biglietti) - Lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio 2026 all’Auditorium di Milano l’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano eseguiranno la Nona di Ludwig Van Beethoven nel ... milanotoday.it

La Nona di Beethoven all’Auditorium. Tjeknavorian e l’inno alla fratellanza - Per il mondo della musica è lui il personaggio dell’anno, per la nostra città, per chi ama la classica Emmanuel Tjeknavorian è un cambiamento importante. ilgiorno.it

Orchestra Sinfonica di Milano. . Milano a Capodanno Un'esperienza unica ti aspetta! • La Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Emmanuel Tjeknavorian all'Auditorium di Milano • Dal 29 dicembre al 1° gennaio: inizia il 2026 con gioia, speranza e fraternità! - facebook.com facebook

