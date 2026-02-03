Manutenzione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina | l’affresco sarà coperto da una riproduzione
La manutenzione del Giudizio Universale di Michelangelo è partita. Per tre mesi, gli esperti puliranno l’affresco senza chiudere la Cappella Sistina. I lavori sono iniziati ieri, portando una ventata di novità per i visitatori e gli addetti ai lavori. La pulizia servirà a conservare meglio l’opera, che rischiava di perdere colore e dettaglio nel tempo. La Cappella rimarrà aperta, così i turisti potranno continuare a ammirarla mentre si interviene.
Iniziata la manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo: per tre mesi pulitura dell’affresco senza chiudere la Cappella Sistina.🔗 Leggi su Fanpage.it
