Una visita speciale alla Cappella Sistina della Brianza costruita per espiare un grave fatto di sangue

La Cappella Sistina della Brianza, situata a breve distanza da Monza, è un luogo di grande significato storico e artistico. Costruita come spazio di penitenza per espiare un grave fatto di sangue, rappresenta un esempio di arte sacra di elevato valore. Una visita in questa cappella permette di scoprire un patrimonio culturale autentico, immersi in un ambiente che unisce spiritualità e bellezza senza eccessi, in un contesto di grande raffinatezza.

Si tratta dell'oratorio di Santo Stefano protomartire, a Lentate sul Seveso, una cappella gentilizia costruita nel 1369 per volontà del conte Stefano Porro, personaggio molto potente e uomo di fiducia dei fratelli Gian Galeazzo e Bernabò Visconti, signori di Milano, e conosciuta da molti come la Cappella Sistina della Brianza. Perché caratterizzata da affreschi al suo interno che coprono interamente le pareti e che di fatto sono il ciclo di affreschi più importante e rappresentativo della Lombardia di epoca medievale. Il più importante affresco dell’oratorio è la Crocifissione di Anovelo da Imbonate, pittore rappresentante della scuola di Giovanni da Milano che fu discepolo di Giotto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

