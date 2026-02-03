Manfredi annuncia | Approvati i lavori per lo stadio Maradona
Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha comunicato ufficialmente che i lavori per lo stadio Maradona sono stati approvati. L’annuncio arriva in vista di Euro 2032, con l’obiettivo di preparare al meglio la struttura. Ora si attende solo l’inizio dei lavori, che dovrebbero partire a breve.
Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in una nota ha annunciato l'approvazione dei lavori dello stadio Maradona, vitali in vista di Euro 2032.“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: “pronti per la candidatura a Euro 2032”
Il sindaco Gaetano Manfredi ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Maradona a Napoli.
Stadio Maradona, ci sono aggiornamenti: Manfredi è stato chiaro!
Argomenti discussi: L'annuncio di Manfredi: 'In corso la bonifica delle spiagge a San Giovanni a Teduccio'; Regione Campania, approvati i nuovi Gruppi consiliari; L'ANNUNCIO - Manfredi: Approvati i lavori di ammodernamento dello stadio Maradona.
Il sindaco Manfredi annuncia l’ok dei lavori per il Maradona: pronti per la candidatura a Euro 2032Il sindaco Gaetano Manfredi, con un post su Facebook, annuncia l'approvazione dei lavori per l'ammodernamento dello Stadio Maradona. ilnapolista.it
