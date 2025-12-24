Stadio Maradona ci sono aggiornamenti | Manfredi è stato chiaro!

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato su ‘Radio CRC’, augurando buone feste a tutti i cittadini napoletani e parlando delle sfide e degli obiettivi per i prossimi due anni. Tra i temi trattati anche quelli relativi alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona e alla costruzione di un nuovo impianto. Napoli, il Sindaco Manfredi: “Stiamo lavorando sulla riqualificazione del Maradona”. Su ‘Radio CRC’, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Gaetano Manfredi. Il Sindaco di Napoli ha parlato della riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona: “ Stiamo lavorando sulla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

