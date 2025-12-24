Stadio Maradona ci sono aggiornamenti | Manfredi è stato chiaro!
Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha parlato su ‘Radio CRC’, augurando buone feste a tutti i cittadini napoletani e parlando delle sfide e degli obiettivi per i prossimi due anni. Tra i temi trattati anche quelli relativi alla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona e alla costruzione di un nuovo impianto. Napoli, il Sindaco Manfredi: “Stiamo lavorando sulla riqualificazione del Maradona”. Su ‘Radio CRC’, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Gaetano Manfredi. Il Sindaco di Napoli ha parlato della riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona: “ Stiamo lavorando sulla riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
IL SINDACO - Manfredi: "Stadio Maradona? Avanti con la riqualificazione, al fianco della società se dovessimo trovare uno spazio adatto per un nuovo impianto, Napoli modello ... - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Duemilacinquecento anni ben portati dalla nostra città, ... napolimagazine.com
Sindaco Manfredi: "Ok a stadio nuovo, ma è difficile. Restyling Maradona, ci siamo..." - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. tuttonapoli.net
