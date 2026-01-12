Newcastle-Manchester City EFL Cup 13-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici La prima semifinale di Carabao Cup

Analisi e aggiornamenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle 21:00. La partita rappresenta un importante appuntamento, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. Entrambe le squadre si sono qualificate sabato in FA Cup: il Newcastle ha superato il Bournemouth ai supplementari, mentre il City ha battuto Exeter con un netto 10-1.

Sia Newcastle che Manchester City hanno giocato sabato in FA Cup qualificandosi per il quarto turno ma la squadra di Eddie Howe ha avuto bisogno di supplementari e rigori per avere ragione del Bournemouth mentre quella di Pep Guardiola ha maramaldeggiato col povero Exeter City, travolto 10-1, potendo anche gestire meglio le energie. Quanto al . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Efl Cup, il pronostico di Newcastle-Manchester City - La Efl Cup è arrivata al penultimo atto e stasera si gioca l’andata della prima semifinale con il Newcastle che ospita il Manchester City. corrieredellosport.it