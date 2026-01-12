Newcastle-Manchester City EFL Cup 13-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La prima semifinale di Carabao Cup

Analisi e approfondimenti sulla semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, in programma il 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Le due squadre si sono recentemente affrontate nelle rispettive competizioni, con Newcastle che ha ottenuto la qualificazione in extremis e il City che ha dominato nel match di FA Cup. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa prima semifinale della competizione.

Sia Newcastle che Manchester City hanno giocato sabato in FA Cup qualificandosi per il quarto turno ma la squadra di Eddie Howe ha avuto bisogno di supplementari e rigori per avere ragione del Bournemouth mentre quella di Pep Guardiola ha maramaldeggiato col povero Exeter City, travolto 10-1, potendo anche gestire meglio le energie.

