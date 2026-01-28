La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, invita la destra a cambiare idea e a permettere a milioni di italiani di votare. “Non ci sono motivi per negare il diritto di voto a 5 milioni di persone”, dice, ricordando che in passato si era già sperimentato il voto fuori sede solo con studenti, e ora si propone di estenderlo anche ai lavoratori per le prossime consultazioni.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Non c'e' un motivo al mondo per impedire il voto a 5 milioni di persone. Alle scorse europee la maggioranza aveva approvato una sperimentazione che riguardava solo gli studenti, l'hanno poi allargata anche ai lavoratori per gli ultimi referendum. Non c'e' motivo per tornare indietro". Lo ha detto Elly Schlein, a proposito degli emendamenti presentati dal Pd in commissione alla Camera per consentire il voto ai fuori sede al prossimo referendum. "Faccio un appello alla Meloni, alla maggioranza: votate i nostri emendamenti", ha detto la segretaria del Pd aggiungendo: "Non e' una colpa essere fuorisede, conosciamo i costi esorbitanti per i viaggi.

© Iltempo.it - Referendum: Schlein, 'destra ci ripensi, dica sì a voto fuori sede'

Il Pd ha in programma una conferenza stampa con Schlein per discutere le modalità di voto fuori sede in vista del prossimo referendum.

Il deputato Magi ha affermato che, riguardo alla possibilità di votare per i fuori sede, i tempi tecnici necessari sono sufficientemente maturi.

