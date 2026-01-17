Maltempo in arrivo interventi straordinari del Comune per prevenire i danni delle mareggiate

Il Comune ha predisposto interventi straordinari per fronteggiare il maltempo previsto sul litorale jonico nelle prossime 48 ore. In vista delle possibili mareggiate, le misure di prevenzione sono state rafforzate per ridurre i rischi e tutelare la sicurezza dei cittadini. È importante seguire le comunicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare questa fase di criticità.

Prevenire è meglio che curare. Così il Comune corre ai ripari in vista del ciclone che si abbatterà in particolare sul litorale jonica nelle prossime 48 ore. Tra Ponte Schiavo e Mili sono stati avviati interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti più esposti del.

