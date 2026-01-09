Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 10 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio 2026, un’allerta meteo gialla segnala temporali e maltempo in diverse regioni italiane. Previste piogge diffuse, nevicate e temperature rigide, che interesseranno vari territori nel corso del fine settimana. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità per eventuali variazioni e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Sarà una fine settimana caratterizzato dal maltempo per l'Italia: pioggia in molte regioni, neve e freddo intenso. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per domani, 10 gennaio, su diverse regioni del centro-sud. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 5 gennaio: le regioni a rischio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali lunedì 5 gennaio: le regioni a rischio; Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Pioggia e maltempo: allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio; Allerta meteo gialla in otto regioni, correnti fredde e neve. Maltempo a Roma, salvate due ragazze.

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 gennaio 2026: le regioni a rischio - Sarà una fine settimana caratterizzato dal maltempo per l'Italia: pioggia in molte regioni, neve e freddo intenso ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo: allerta gialla per temporali, vento forte su tutta la Campania - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani. msn.com

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 9 gennaio: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, venerdì 9 gennaio, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla su settori di quattro ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.