Frane e allagamenti emergenza maltempo in Italia | danni pesantissimi

Una nuova ondata di maltempo sul Centro-Nord sta colpendo con forza la penisola, con la Liguria ancora una volta al centro dell'emergenza. La Protezione Civile ha emesso un' allerta arancione per rischio temporali sulla regione, mentre in Emilia scattano gli avvisi per rischio idraulico e idrogeologico. Su Lombardia, Piemonte e Toscana resta invece valido il codice giallo. Secondo il bollettino ufficiale, la perturbazione sarà accompagnata da rovesci di forte intensità, attività elettrica molto frequente e raffiche di vento che potrebbero causare nuove criticità. Una combinazione che conferma la natura intensa e repentina di questo fronte perturbato.

