Il Natale si accende a Maiori | ecco i prossimi eventi
Il Natale a Maiori si apre con una serie di eventi che animano la città, creando un’atmosfera di convivialità e festa. Tra le principali occasioni, spicca l’atteso concerto di Samurai Jay, artista urban molto apprezzato, che si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 22. Il Natale si accende a Maiori: ecco i prossimi eventi.
Il Natale da Premio Oscar di Maiori entra nel vivo. Il big di questo weekend è Samurai Jay, artista urban tra i più ascoltati del 2025 e ormai presenza stabile nel panorama musicale italiano, che si esibirà lunedì 22 dicembre alle ore 22.30 alla tendostruttura La Dolce Vita Expò, al porto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Si accende la magia con "Reggio Città Natale": ecco il programma completo degli eventi
Leggi anche: Il Natale si accende in Valtrebbia: eventi, mercatini e solidarietà
Il Natale si accende a Maiori: ecco i prossimi eventi.
Il Natale si accende. L’albero, le luminarie. I cori e i trampolieri. Una città illuminata - Solo con un minimo ritardo rispetto alla tabella di marcia, il sindaco Alessandro Tomasi – in una delle sue ultime uscite pubbliche vista l’oramai imminente decadimento dal ruolo previsto dal prossimo ... lanazione.it
Gubbio accende il Natale. Un messaggio di pace con l’Albero dei record - Sarà Nicasio Falica, comandante della nave scuola Amerigo Vespucci, ad accendere l’Albero di Natale più grande del mondo durante la cerimonia del prossimo 7 dicembre. lanazione.it
A Natale si accende anche la spiaggia - Per la prima volta, a partire da sabato, l’intero tratto di lungomare dal... ilrestodelcarlino.it
FORMIA SCRIVE LA STORIA DEL NATALE DOMENICA SI ACCENDE IL PIÙ ALTO ALBERO DI UNCINETTO D’ITALIA UN SOGNO ALTO 16 METRI E MEZZO PRENDE LUCE ALLE 17:30 FORMIA SI ILLUMINA Ogni dettaglio, ogni filo, ogni punto r - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.