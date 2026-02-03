Maignan in formato ‘Magic’ | votato dai tifosi rossoneri come MVP di gennaio

I tifosi del Milan hanno scelto Mike Maignan come MVP di gennaio. Il portiere francese ha ricevuto il maggior numero di voti tra i supporter rossoneri, che hanno premiato le sue prestazioni decisive in questo inizio d’anno. La scelta riflette la fiducia dei tifosi nel suo ruolo e nelle sue parate fondamentali per la squadra.

Mike Maignan assoluto protagonista del mese di gennaio del Milan di Massimiliano Allegri. Il portiere francese prossimo al rinnovo col Milan è stato votato dai tifosi del Diavolo come MVP del mese di gennaio. (Fonte acmilan.com) - Paganini non ripete, Mike Maignan sì. Dopo il riconoscimento conquistato a novembre, il capitano rossonero si ripete aggiudicandosi il premio di MVP di gennaio, mese contraddistinto da diverse partite in cui il portiere francese è salito in cattedra contribuendo ai risultati positivi della squadra di Allegri, stabilmente al secondo posto in classifica e imbattuta in campionato da agosto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie alle importanti parate di Maignan.

Durante il match tra Milan e Genoa, Christian Pulisic è stato riconosciuto dai tifosi come l'MVP della partita, nonostante non abbia contribuito con gol o assist.

