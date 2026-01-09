Milan-Genoa secondo i tifosi rossoneri Pulisic è l’MVP della sfida

Durante il match tra Milan e Genoa, Christian Pulisic è stato riconosciuto dai tifosi come l'MVP della partita, nonostante non abbia contribuito con gol o assist. La sua presenza in campo e il rendimento complessivo sono stati apprezzati, evidenziando il valore dell'esterno statunitense nel contesto della squadra. Questa scelta riflette l'importanza del suo ruolo anche in assenza di numeri ufficiali, sottolineando l'affidabilità e l'impatto del giocatore.

Nonostante non abbia realizzato nessun gol o servito assist, Christian Pulisic è stato votato dai tifosi come MVP di Milan-Genoa.

Milan-Genoa | Stanciu: “Mi assumo la responsabilità, chiedo scusa a tifosi e compagni” - Al termine della partita contro il Milan, Nicolae Stanciu, calciatore del Genoa, ha pubblicato un messaggio sui suoi canali social ... buoncalcioatutti.it

Milan-Genoa, è Christian Pulisic l'MVP della sfida secondo i tifosi rossoneri - In una notte carica di tensione a San Siro, il Milan è riuscito a strappare un pareggio contro il Genoa grazie a una zampata di Rafael Leão allo scadere. msn.com

Milan-Genoa. Minuto 97’ Calcio di rigore per il Genoa. Ecco un fulgido esempio di sportività calcistica da insegnare e proporre con video nel settore giovanile e scolastico - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio" x.com

