Elisabetta Gregoraci su Ballando con le Stelle | Mai dire mai E si apre sul figlio Nathan

Per Milly Carlucci sarebbe un colpaccio, l’ennesimo, quello di portare in gara una conduttrice che avrebbe in effetti molto da dare: Elisabetta Gregoraci. Che su Instagram, in un Q&A (domanda e risposta) ai fan ha lanciato una possibilità: “Mai dire mai”, così ha risposto alla possibilità di partecipare come concorrente nel dance show della Carlucci. Elisabetta Gregoraci a Ballando con le Stelle: “Mai dire mai”. Con un Q&A su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha risposto ad alcune domande dei fan, e tra quelle più frequenti c’è stato grande interesse nei confronti di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle (la squadra della Gregoraci e Costantino Vitagliano ha vinto la prima e unica edizione di Baila!, talent show chiuso dopo quattro puntate per bassi ascolti). 🔗 Leggi su Dilei.it

