ChatGPT si presenta come un confidente impeccabile: sempre pronto a rispondere, mai giudicante e disponibile in ogni momento. Tuttavia, c’è da fare attenzione a cosa si dice, perché quel che si condivide con il chatbot resta memorizzato. Non bisogna mai dare cinque dati sensibili, anche se sembra un amico affidabile, perché la memoria del sistema non è un confessionale.

ChatGPT sembra un confidente perfetto. Sempre disponibile, mai giudicante, pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Negli ultimi anni milioni di persone hanno imparato a considerare questo chatbot come un assistente personale, un consulente virtuale, persino un terapeuta improvvisato. Gli utenti condividono problemi di salute, caricano esami del sangue per farli analizzare, chiedono consigli su questioni finanziarie delicate, si confidano su situazioni familiari complicate. Ma c’è un problema: tutto quello che diciamo a ChatGPT non è privato come crediamo. A differenza delle app di messaggistica come WhatsApp, dove vediamo l’avviso rassicurante I messaggi sono protetti da crittografia end-to-end, le conversazioni con ChatGPT non godono di questa protezione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Mai dare questi 5 dati a ChatGPT: il chatbot ricorda tutto e non è un confessionale

