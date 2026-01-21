OpenAI lancia ChatGPT Go in Italia | il piano a 8 euro che introduce le pubblicità nel chatbot

OpenAI ha annunciato l’arrivo di ChatGPT Go in Italia, un nuovo piano di abbonamento al costo di 8 euro al mese. Questo servizio offre un’alternativa tra la versione gratuita e ChatGPT Plus, includendo pubblicità nel chatbot. L’introduzione di questa opzione mira a offrire una soluzione più accessibile, mantenendo funzionalità avanzate e un’esperienza di utilizzo equilibrata.

OpenAI ha lanciato ufficialmente ChatGPT Go anche in Italia, il piano di abbonamento intermedio che si posiziona strategicamente tra la versione gratuita e il più costoso ChatGPT Plus. Con un costo di 8 euro al mese, circa un terzo rispetto ai 23 euro richiesti per Plus, Go rappresenta l'ennesima mossa dell'azienda di Sam Altman per conquistare una fascia più ampia di utenti, soprattutto in mercati dove la sensibilità al prezzo gioca un ruolo determinante. La strategia è quella classica del pricing a tre livelli: un piano gratuito con evidenti limitazioni, uno premium decisamente costoso e uno intermedio che appare come il compromesso perfetto.

