Ddl sicurezza dalle norme anti-maranza con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per manifestanti violenti

Il disegno di legge sulla sicurezza prevede norme mirate a limitare il possesso e la vendita di strumenti con lama flessibile e acuminata superiore a cinque centimetri. Tra le misure, il governo intende imporre uno stop al porto di questi strumenti e applicare il daspo ai manifestanti considerati violenti, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della sicurezza pubblica.

Il governo punta a introdurre un divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri. Il mancato rispetto di questa normativa può costare la reclusione da uno a tre anni Scudo per gli agenti, norme "anti maranza", daspo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl sicurezza, dalle norme “anti-maranza” con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per “manifestanti violenti” Leggi anche: Dalle norme sulla vendita di coltelli a quelle sulle ong: ecco il nuovo pacchetto sicurezza Leggi anche: Palma Campania, stop al sovraffollamento: cittadini bengalesi si adeguano spontaneamente alle norme di sicurezza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl; Stretta sui cortei e “blocco navale” per i migranti: il governo ha un nuovo piano sicurezza; Due pacchetti sicurezza in arrivo. Le norme più dure; Tolleranza zero sui coltelli ed espulsioni più facili, il pacchetto sicurezza allo studio del governo. La nuova stretta sulla sicurezza: norme anti violenze nelle manifestazioni e "blocco navale" per i migranti - Nelle bozze visionate da Avvenire, il divieto di vendita di coltelli ai ... avvenire.it

Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl - I provvedimenti, che saranno varati nei prossimi Consigli dei ministri, intervengono su sicurezza pubblica, immigrazione e funzionalità delle forze di polizia con nuove assunzioni ... msn.com

Nuovo decreto sicurezza: cosa cambierà per cittadini e forze dell’ordine - Nuovo decreto sicurezza: misure su immigrazione, baby gang, ordine pubblico, furti e legittima difesa, con 65 articoli tra decreto e disegno di legge in arrivo in Parlamento. tag24.it

Quando lo Stato deve rispondere. Le nuove norme sulla sicurezza. x.com

Locali pubblici e sicurezza in Calabria: «Norme efficaci, però meglio vigilare» https://gazzettadelsud.it/p=2156588 facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.