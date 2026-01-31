Da Forlì agli Usa la Madonna del Fuoco accende la comunità di Boston | Per la festa la chiesa si riempie

Da Forlì agli Stati Uniti, la festa della Madonna del Fuoco a Boston richiama ogni anno moltissimi fedeli. Francesca Gordini, originaria di Forlì, porta avanti questa tradizione nel suo quartiere di Cambridge, dove la chiesa si riempie di persone in occasione della ricorrenza. Nonostante il trasferimento, il legame con la città natale resta forte e vivo.

Francesca Gordini, forlivese trasferitasi a Boston nel 2010, da quattro anni organizza nella sua parrocchia di Cambridge, nei pressi di Boston, la festa della Madonna del Fuoco Vive negli Stati Uniti, ma il legame con Forlì non si è mai spento. Francesca Gordini, forlivese trasferitasi a Boston nel 2010, da quattro anni organizza nella sua parrocchia di Cambridge, nei pressi di Boston, la festa della Madonna del Fuoco, patrona della città. Anche quest’anno, domenica 1° febbraio, è previsto un momento particolarmente significativo: un collegamento tra il Duomo di Forlì e la chiesa americana con il vescovo Livio Corazza.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Questa mattina i religiosi della Diocesi si sono ritrovati in Cattedrale per la tradizionale preghiera davanti alla Madonna del Fuoco.

