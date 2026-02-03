L’oceano non separa la fede la Madonna del Fuoco da Forlì a Boston | la benedizione del vescovo arriva online

Domenica si è tenuta la quarta edizione della Madonna del Fuoco a Boston, un evento che ogni anno richiama molti partecipanti. L’appuntamento, organizzato da Francesca Gordini, forlivese da oltre dieci anni, si è svolto anche quest’anno con la benedizione del vescovo trasmessa online. La cerimonia dimostra come, anche a migliaia di chilometri di distanza, la fede e le tradizioni italiane trovino un modo per unirsi e rimanere vive.

All’evento ha partecipato anche una delegazione del Consolato italiano a Boston, a conferma dell’importanza dell’iniziativa non solo sul piano religioso Domenica si è svolta la quarta edizione della Madonna del Fuoco a Boston, appuntamento organizzato da Francesca Gordini, forlivese in America dal 2010. Il momento più significativo della giornata è stato il collegamento in diretta tra il Duomo di Forlì e la chiesa di San Francesco d’Assisi, situata al 325 di Cambridge Street. Dal Duomo, il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ha impartito la benedizione nel giorno della tradizionale Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Madonna del Fuoco Da Forlì agli Usa, la Madonna del Fuoco accende la comunità di Boston: "Per la festa la chiesa si riempie" Da Forlì agli Stati Uniti, la festa della Madonna del Fuoco a Boston richiama ogni anno moltissimi fedeli. Processione notturna a Forlì: fede, tradizioni e sapori della Madonna del Fuoco 2026 Forlì ha vissuto una notte intensa tra fede e tradizioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Madonna del Fuoco Argomenti discussi: L’oceano non separa la fede, la Madonna del Fuoco da Forlì a Boston: la benedizione del vescovo arriva online; Dall’Africa all’Amazzonia a remi, il viaggio di Lorenzo Barone: Ho vissuto l’oceano fino all’ultima goccia; Pesaro, Alfredo Venturi ancora in coma a Miami, la sorella influencer Elisa: Aiutateci a riportarlo a casa; Kid Yugi, Per te che lotto: il significato del brano per la sorella. LA FESTA DELLA PATRONA OLTRE OCEANO NEGLI STATES - Francesca Gordini, forlivese trasferitasi a Boston nel 2010, da quattro anni organizza nella sua parrocchia di Cambridge, nei pressi di Boston, la festa della Madonna del Fuoco - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.