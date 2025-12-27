Colour melting la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok

Si chiama colour melting, letteralmente “colore che si scioglie”, ed è una tecnica che potrebbe svoltare la chioma di chi vorrebbe un cambiamento ma senza esagerare. Uno dei suoi vantaggi è sicuramente il basso mantenimento, che rende questo approccio naturale e sofisticato. Infatti l’abbiamo vista su celeb come Hailey Bieber, Zendaya e Gigi Hadid, ed è pensata proprio per chi desidera risultati maturi e raffinati senza dover ricorrere continuamente a ritocchi. Colour melting, la tecnica clean già virale su Tik Tok. La tecnica ha come fine ultimo quello di valorizzare quanto si ha già. Infatti, si parte da una base uniforme per unire due o più colori della stessa palette, che si sfumano insieme in modo uniforme, tanto da non riuscire a distinguere dove finisce un colore e inizia l’altro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Colour melting, la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok Leggi anche: Boom per “L’amore non mi basta” di Emma: virale grazie a un trend di Tik Tok è prima su Spotify. L’artista: “Le canzoni tornano, mi sembra il miracolo di Natale” Leggi anche: Terrorismo: materiale jihadista diffuso su Tik Tok, incastrato un 31enne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il colour melting è la tendenza capelli a bassa manutenzione che crea un effetto sfumato. Colour melting, la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok - L'articolo Colour melting, la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

