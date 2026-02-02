La famiglia di Snoop Dogg piange la perdita di una neonata di appena 10 mesi. La figlia dell’rapper, Cori Broadus, ha annunciato su Instagram la morte prematura della bambina, nata lo scorso marzo. Cori si sfoga sui social, descrivendo il dolore di aver perso “l’amore della sua vita”.

Dopo dieci mesi in terapia intensiva neonatale, sotto costante monitoraggio medico, lo scorso gennaio la piccola aveva lasciato l'ospedale: «Grazie per ogni preghiera, ogni grammo di amore, Dio li ha sentiti tutti», aveva scritto Cori sui social il giorno dell'Epifania spiegando che la figlia era finalmente a casa. Poi, purtroppo, la situazione evidentemente è precipitata. E la bambina non ce l'ha fatta. Cori soffre di Lupus, una malattia autoimmune, da quando ha 6 anni. «I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere figli. Dio ha sempre l'ultima parola», aveva scritto nel dicembre 2024 annunciando la gravidanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lutto in famiglia per Snoop Dogg: è morta a 10 mesi la nipotina, figlia dell'ultimogenita Cori

Snoop Dogg piange la perdita della nipotina di soli 10 mesi.

