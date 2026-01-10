Il lutto | aveva 82 anni Dopo le giovanili nella Spal una carriera in panchina e poi tanto volontariato Addio a mister Ubaldo Malossi

Se ne va a 82 anni Ubaldo Malossi, figura storica del calcio dilettantistico ferrarese. Dopo le prime esperienze con la Spal, ha dedicato la sua vita all’allenamento e al volontariato, lasciando un’impronta significativa nel panorama locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità sportiva della zona, dove era stimato e rispettato da tutti.

Calcio dilettantistico di casa nostra in lutto, per la scomparsa all’età di 82 anni di Ubaldo Malossi, decano degli allenatori ferraresi, con grandi trascorsi nel panorama dilettantistico provinciale e non solo. Ad annunciarne la scomparsa i figli Marco e Daniele, a cui vanno le condoglianze della redazione del Carlino. Ubaldo Malossi è stato uomo di calcio fin da giovane, come calciatore era un portiere che respirò, nelle giovanili, l’atmosfera della Spal di Paolo Mazza, ma come detto è soprattutto in panchina che si tolse le principali soddisfazioni. Davvero tante le sue esperienze da mister degne di menzione, ad esempio a Ostellato negli anni novanta, quando la squadra del territorio arrivò fino all’Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il lutto: aveva 82 anni. Dopo le giovanili nella Spal, una carriera in panchina e poi tanto volontariato. Addio a mister Ubaldo Malossi Leggi anche: Lutto in città: addio a Ubaldo Malossi, uomo di calcio e di volontariato Leggi anche: Politica livornese in lutto, addio all’ex consigliere comunale Rocco Martorano: aveva 82 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lutto nel mondo dello sport: addio a Ottorino Bugatti, è morto a 82 anni il presidente più longevo del rugby italiano. Grati per l'esempio che ci ha trasmesso; Celano in lutto: è morto Giuseppe Contestabile, ex assessore e uomo di sport; È morto Marcello Rivizzigno, lutto nel PRI forlivese; BETTONA IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DELL’EX SINDACO LAMBERTO MARCANTONINI. Il lutto: aveva 82 anni. Dopo le giovanili nella Spal, una carriera in panchina e poi tanto volontariato. Addio a mister Ubaldo Malossi - Calcio dilettantistico di casa nostra in lutto, per la scomparsa all’età di 82 anni di Ubaldo Malossi, decano degli ... sport.quotidiano.net

È morto Marcello Rivizzigno, lutto nel PRI forlivese - Marcello Rivizzigno, storico esponente del Partito Repubblicano Italiano di Forlì, è morto il 4 gennaio all’età di 82 anni dopo una lunga malattia. ravenna24ore.it

La città piange Carlo Bini, uno dei ’padri’ dell’Olimpic Pallamano - Lì era facile incontrarlo e parlare dell’Olimpic e della importanza, a livello nazionale che la squadra aveva assunto. msn.com

LUTTO NEL PODISMO SICILIANO: ADDIO A SALVO FIAMINGO, AVEVA 77 ANNI Il podismo siciliano piange la scomparsa di Salvo Fiamingo, 77 anni, tra gli atleti più conosciuti e stimati del panorama regionale. L’uomo è venuto a mancare al termine di una - facebook.com facebook

Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.