Cresce il rischio usura accordo Fondazione-Adic Umbria | Uniti per far conoscere una via di uscita
In un momento di crescente preoccupazione per il rischio usura, la firma di un accordo tra Fondazione e Adic Umbria segna un passo importante. Unendo le forze, si mira a sensibilizzare e offrire soluzioni concrete, promuovendo una cultura della legalità fondamentale per tutelare le persone più vulnerabili e rafforzare il tessuto sociale.
"Un protocollo d'Intesa sarà l'inizio di una collaborazione proficua e duratura nella lotta contro l'usura nella nostra società, indispensabile per la promozione di una vera cultura della legalità.”: lo ha affermato Marco Lucherini, Presidente di A.Di.C. Umbria, che collaborerà direttamente con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
