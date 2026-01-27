In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

Il boss "fantasma" per 30 anni, la durata della sua latitanza. E alla fine la cattura di Matteo Messina Denaro, grazie al lavoro e alla dedizione di una squadra dei carabinieri del Ros che sacrifica tutto per portare a termine la missione. A raccontare una storia importante per il nostro Paese, in due puntate - in onda in prima visione su Rai 1 martedì 3 e mercoledì 4 febbraio - la miniserie "L'invisibile" di Pietro Valsecchi con la regia di Michele Soavi, prodotta da CamFilm in collaborazione conRai Fiction. La trama de “L’invisibile” e la lunga caccia al boss Un cast che vede Lino Guanciale nei panni del colonnello Lucio Gambera, il protagonista che si trova a capo della squadra dei carabinieri del Ros incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lino Guanciale e Ninni Bruschetta in “L’invisibile”: la serie Rai sulla cattura di Matteo Messina Denaro

In occasione del terzo anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio 2023, Rai 1 presenta una miniserie in due puntate intitolata “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

