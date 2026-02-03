Lungomare Rasi Spinelli Fratelli d' Italia | Un' opera che cade a pezzi chiarezza sui materiali usati

Il Lungomare Rasi Spinelli, appena rinnovato, si trova già in condizioni critiche. I Fratelli d’Italia chiedono spiegazioni sui materiali usati, affermando che l’opera sembra crollare a pezzi. La situazione preoccupa cittadini e amministratori, che si aspettano interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

“Il lungomare Rasi Spinelli, recentemente oggetto di un profondo restyling, versa già in condizioni inaccettabili”. A dirlo è Laura Casonato, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Cattolica. “A soli due anni dal termine dei lavori, il manto stradale è stato già soggetto nei mesi scorsi a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Lungomare Rasi Spinelli

Da martedì 20 gennaio, saranno avviati interventi di messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli, nel tratto da via Fornaci fino al civico 91, e in via Fornaci, da via Rasi Spinelli fino al civico 9.

In risposta alle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Alessio Mammi sulla gestione dei lupi, la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia evidenziano l'importanza di affrontare la questione con rigore e responsabilità, evitando allarmismi e promuovendo un approccio equilibrato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lungomare Rasi Spinelli

Nuova lungomare di Cattolica. FdI: cade a pezzi, si faccia chiarezzaIl Lungomare Rasi Spinelli, recentemente oggetto di un profondo restyling, versa già in condizioni inaccettabili. La denuncia arriva dal gruppo comunale di Fratelli d'Italia di Cattolica, per voce d ... msn.com

Il cantiere arretra: riapre il lungomare Rasi SpinelliCattolica, Hera ha riconsegnato il tratto chiuso per la realizzazione di una vasca di prima pioggia nell’area dei giardini De Amicis. Venerdì sarà riconsegnato alla città, riaprendolo al traffico, il ... ilrestodelcarlino.it

AVVISO A causa di un importante guasto alla linea elettrica, si segnala la mancanza di pubblica illuminazione in parte del lungomare e in via Calagrande. Sono in corso gli interventi tecnici necessari al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. L’Am - facebook.com facebook