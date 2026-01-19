Gestione dei lupi Spinelli e Marcello Fratelli d' Italia | Rigore e responsabilità no allarmismi

In risposta alle recenti dichiarazioni dell’assessore regionale Alessio Mammi sulla gestione dei lupi, la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d’Italia evidenziano l'importanza di affrontare la questione con rigore e responsabilità, evitando allarmismi e promuovendo un approccio equilibrato. La loro posizione sottolinea l’esigenza di strategie precise e coordinate per garantire la tutela della fauna e la sicurezza delle comunità.

Il crescente avvicinamento dei lupi ad allevamenti e aree abitate sta destando preoccupazione nella regione. Spinelli e Marcello di Fratelli d’Italia hanno sollevato l’allarme al ministero, evidenziando l’avanzamento rapido dell’iter istituzionale. La situazione, particolarmente critica a Rimini e provincia, richiede un’attenzione immediata per tutelare territori e comunità.

La senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli ha illustrato le misure previste per il contenimento dei lupi in Italia. Dopo aver concertato una bozza di decreto con il Masaf prima di Natale, si evidenzia la necessità di interventi normativi mirati, anche oltre il piano di contenimento nazionale. La questione richiede un approccio articolato per rispondere alle crescenti segnalazioni di avvistamenti e attacchi.

