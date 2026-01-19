La vita privata di Valentino Garavani dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilista

La vita privata di Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, comprende una lunga relazione con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio. Oltre a questo legame, si conoscono altri amori e i figli dello stilista. In questa introduzione si esplora il lato più personale di Valentino, lontano dalle luci della moda e dalle passerelle, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla sua vita privata.

Il rapporto con Giammetti, gli affetti più profondi e la vita lontano dalle passerelle: tutti gli amori di Valentino La vita privata di Valentino Garavani, fondatore della celebre maison Valentino, ha al centro l'amore per il suo ex compagno e socio in affari Giancarlo Giammetti. Una relazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La vita privata di Valentino Garavani, dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilista La vita privata di Valentino Garavani: la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilistaValentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale. Valentino, gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti: dal primo incontro al sodalizio professionaleValentino Garavani, stilista italiano, ha segnato la moda con le sue creazioni eleganti e raffinate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a Hoeksema - sodalizio con Giancarlo Giammetti alla relazione con Hoeksema, fino all’innamoramento per Marilù Tolo, il lato più ... dilei.it

“È una felicità nuova. Faccio di tutto per vedere continuamente mio nipote”. Il regista premio Oscar ha parlato con Gianluca Gazzoli di cinema, Napoli e vita privata, rivelando per la prima volta di essere diventato nonno. - facebook.com facebook

Chi è Selen Görgüzel, vita privata e carriera dell’attrice che è stata arrestata con #CanYaman x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.