Mel Brooks è prossimo ai 100 anni e svela il suo segreto di lunga vita | Ridere ti mantiene vivo

Mel Brooks, prossimo ai 100 anni, condivide il suo segreto di lunga vita: il sorriso e il senso dell’umorismo. La star comica e regista di Balle spaziali potrebbe raggiungere un traguardo importante, affiancando grandi nomi come Dick Van Dyke. La sua testimonianza sottolinea come il ridere possa contribuire al benessere e alla longevità, diventando un esempio di vitalità e leggerezza nel mondo dello spettacolo.

La star comica e regista di Balle spaziali a giugno potrebbe seguire Dick Van Dyke tra i centenari più famosi di Hollywood. Mel Brooks, 99 anni, è stato intervistato da People e si è soffermato sulla propria longevità e su quella di due suoi grandi amici, Carl Reiner e Sid Caesar. Secondo il regista di Balle spaziali, non è affatto un caso che tutti e tre siano riusciti a superare i 90 anni. Di recente, la vita e la carriera di Mel Brooks sono state raccontate nel nuovo documentario HBO in due parti dal titolo Mel Brooks: The 99-Year-Old Man!, in cui sono racchiuse interviste a Brooks, ai suoi amici e familiari e parecchio materiale d'archivio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Dick Van Dyke prossimo ai 100 anni: "Ho avuto una vita piena ed entusiasmante"

Leggi anche: Dick Van Dyke, il mitico spazzacamino di Mary Poppins compie 100 anni: e svela il segreto di successo e longevità da record

