Lunedì di paura sulla ferrovia Slovena | due infortuni sul lavoro sette intossicati e un ferito

Lunedì di paura sulla ferrovia slovena. Due incidenti si sono verificati in poche ore nella zona di Capodistria. Sul primo, sette operai sono rimasti intossicati all’interno del porto durante le operazioni di lavoro. Il secondo ha coinvolto una locomotiva che si è scontrata con dei vagoni pieni di autoveicoli. Nessuno dei feriti è grave, ma l’episodio ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le indagini sono in corso per chiarire le cause degli incidenti.

Due incidenti sui binari del treno nella zona di Capodistria: sette operai intossicati all’interno del porto e un incidente ferroviario in cui una locomotiva si è scontrata con dei vagoni contenenti autoveicoli. Entrambi si sono verificati nella serata di ieri, 2 febbraio, e il primo è avvenuto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Capodistria Incidente Operai al lavoro sette giorni su sette: due arresti e multe per 100mila euro Operai al lavoro senza sosta, in violazione delle leggi e dei diritti umani, portano a due arresti e sanzioni per 100mila euro. Ferito un autista sulla Benevento-Campobasso, CGIL Avellino: "La sicurezza sul lavoro è una priorità" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Capodistria Incidente Argomenti discussi: Attimi di paura a scuola: evacuati tutti i bambini dalle classi, arrivano i vigili del fuoco; Niscemi, sfollata dopo frana nel '97: Ho paura per queste persone; Incappucciati all’assalto dei negozi. Sartoria e parrucchieria nel mirino: Ormai qui abbiamo tutti paura; Brucia il tetto di un'abitazione, famiglie evacuate nella notte: tanta paura, nessun ferito. Lunedì di paura sulla ferrovia Slovena: due infortuni sul lavoro, sette intossicati e un feritoSette operai hanno inalato gas tossico all’interno del porto e, poco lontano, una locomotiva si è scontrata con dei vagoni contenenti autoveicoli ... triesteprima.it IL LUNEDÌ NON FA PAURA (SE SAI DOVE ANDARE) Il fine settimana è finito. La sveglia suona, la routine riparte, la testa è già piena di cose da fare. Ed è proprio il lunedì che pesa più di tutti. Da noi, però, il tempo rallenta. Claudia ti accoglie con - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.