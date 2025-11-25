Ferito un autista sulla Benevento-Campobasso CGIL Avellino | La sicurezza sul lavoro è una priorità

La Filt-Cgil Avellino Benevento e CGIL Avellino e la segretaria CGIL Avellino denunciano un ulteriore episodio di vandalismo che si è verificato questa volta sulla tratta stradale Benevento-Campobasso, all'altezza della galleriaVazzieri in zona Sorgane. Una bottiglia è stata lanciata da ignoti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it