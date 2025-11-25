Ferito un autista sulla Benevento-Campobasso CGIL Avellino | La sicurezza sul lavoro è una priorità

Avellinotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filt-Cgil Avellino Benevento e CGIL Avellino e la segretaria CGIL Avellino denunciano un ulteriore episodio di vandalismo che si è verificato questa volta sulla tratta stradale Benevento-Campobasso, all'altezza della galleriaVazzieri in zona Sorgane. Una bottiglia è stata lanciata da ignoti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

ferito autista benevento campobassoAncora un autobus colpito da una bottiglia sulla tangenziale est - Meno di un mese fa era accaduto un episodio simile ... Scrive rainews.it

ferito autista benevento campobassoIncidente a Campobasso: Bottiglia Lanciata Colpisce un Autobus in Movimento - Un evento sconvolgente ha scosso la città di Campobasso, dove un autobus è stato gravemente danneggiato da una bottiglia lanciata da un cavalcavia. Riporta notizie.it

Benevento. Malore alla guida, bus contro muro: nessun ferito e autista in ospedale - Un malore improvviso all'origine dell'incidente che ha coinvolto ieri un autobus della Trotta nei pressi del Teatro Romano. Si legge su ilmattino.it

